Flamengo fecha parceria para jogar na HSBC Arena

O Flamengo assinou, nesta terça-feira, um contrato de exclusividade de seus jogos na HSBC Arena (Arena Multiuso) durante a disputa da temporada 2009/10, que incluiu a segunda edição do NBB, justamente vencida pelo clube carioca.

Com o fechamento da parceria, o torcedor flamenguista terá a oportunidade de adquirir pacote para todos os jogos da equipe, como já acontece em eventos de basquete em outros lugares do mundo, como a NBA. "O sucesso de público que tivemos nos jogos finais do NBB esse ano comprovaram que temos um público ávido por eventos esportivos no Rio de Janeiro. São torcedores que prestigiam e vibram com seus times", afirmou Arthur Repsold, presidente da GL events, que administra a HSBC Arena.

O otimismo da administradora do ginásio se deve ao público presente nas finais entre Flamengo e Brasília na primeira edição do NBB. O último jogo da série registrou 15 pagantes.

Os preços também já estão fixos para o torcedor, sendo o mais caro na casa dos R$ 50,00, listado para a cadeira lateral central e o camarote. Os ingressos para os jogos começam a ser vendidos em outubro.

A primeira partida do Flamengo sob o novo acordo acontecerá no dia 1.º de novembro, contra o Cetaf, pelo NBB.

Preço dos ingressos

Cadeira lateral central: R$ 50,00 / R$ 25,00 (meia)

Cadeira lateral: R$ 40,00 / R$ 20,00

Cadeira fundo: R$ 30,00 / R$ 15,00

Camarote: R$ 50,00 / R$ 25,00