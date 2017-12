Flamengo lidera o Nacional de Basquete O Flamengo/Petrobras derrotou o Universo/Ajax por 112 a 103 (47 a 52), neste domingo, e assumiu a liderança do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, somando sete vitórias e uma derrota. O Unit/Uberlândia, segundo colocado (6 vitórias e 1 derrota), tem uma partida a menos ? no fim de semana, o time do técnico Hélio Rubens fez três jogos pela Liga Sul-Americana, na Venezuela, garantindo vaga nas quartas-de-final da competição. Vanderlei, que foi o cestinha do jogo deste domingo, com 25 pontos, lamentou a derrota do Ajax, que dominou o Flamengo no começo. ?Na etapa final, a equipe errou bolas fáceis no ataque e a defesa não conseguiu mais levar vantagem, como no primeiro tempo?, explicou. Apesar da derrota, e também com um jogo a menos em relação ao Flamengo, o Ajax ocupa a terceira colocação (6 vitórias e 2 derrotas). Gema, o principal marcador do Flamengo, com 23 pontos, destacou a atuação do conjunto de sua equipe. ?Mas vamos continuar treinando forte, porque o campeonato está apenas começando.? A fase classificatória do Nacional segue até o dia 2 de maio. O COC/Ribeirão Preto, que também disputa a Liga Sul-Americana, ocupa a quarta colocação. Dos três paulistas que participaram da rodada deste domingo, apenas a equipe de Araraquara, a Uniara, venceu: passou pelo ACF Campos/Universo, do Rio, por 70 a 63. O time do técnico Tom Zé tem quatro vitórias e quatro derrotas na competição e está em sétimo lugar. Franca sofreu a quinta derrota em sete partidas, desta vez para a URB/Adeblu, de Blumenau, por 96 a 79, e ocupa a 12ª posição. O Corinthians/Mogi, quinto na classificação, perdeu em casa, por 69 a 65, do Tijuca Tênis Clube, do Rio.