Flamengo mantém primeiro lugar no basquete O Flamengo segue na liderança do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, ao derrotar, nesta terça-feira à noite, no Rio, o Tijuca, por 87 a 68 (40 a 35). O time da Gávea soma nove vitórias, em dez jogos. No outro jogo desta terça, o Minas venceu o Corinthians/Mogi por 92 a 66 (45 a 36) e está na sétima colocação, enquanto a equipe paulista é o oitava classificada.