Flamengo pega Ipiranga no Nacional Ainda abalado pela desclassificação na Liga Sul-Americana de Basquete, o Flamengo volta à quadra nesta sexta-feira - agora pelo Campeonato Nacional. O time do cestinha Oscar enfrenta o Ipiranga/Badesc, a partir das 20 horas, em Blumenau. Outras seis partidas da terceira rodada do returno serão disputadas nesta quinta-feira: Valtra/UMC x Marathon/Franca (com transmissão pela SporTV), Botafogo x Leitor/Casa Branca, Unit/Uberlândia x Sercomtel/Londrina, COC/Ribeirão Preto x Vasco da Gama, Universo/Ajax x Unisanta e Sogipa x Hebraica/Blue Life.