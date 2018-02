Flamengo perde e decide no 3.º jogo O time de basquete masculino do Flamengo não resistiu à pressão do Caracas (VEN), na casa do adversário, e foi derrotado por 87 a 78, empatando assim a série por 1 a 1 pelas quartas-de-final da Liga Sul-Americana de clubes. Com esta derrota, a definição da vaga fica para o terceiro jogo, novamente na Venezuela. Quem vencer enfrenta o Universo/Ajax, do Brasil, na semifinal.