Flamengo perde para Regatas na Liga Sul-Americana

O Flamengo perdeu de 73 a 65 para o Regatas Corrientes da Argentina, fora de casa, e acabou com o vice-campeonato da Liga Sul-Americana de basquete, perdendo a série final por 3 a 2. O ala Marcelinho foi o cestinha rubro-negro, com 32 pontos. Embora empolgado por igualar a série final - estava 2 a 0 atrás -, os rubro-negros começaram muito mal a partida de hoje e deixaram os argentinos abrirem 10 a 0. Porém, duas cestas de três colocaram os brasileiros mais perto do placar. Com uma cesta de três do armador Hélio nos segundos finais, o Flamengo terminou o primeiro quarto perdendo de 24 a 18. A equipe brasileira começou o período seguinte tentando reagir. Marcelinho acertou outra de três e colocou o marcador em 24 a 23, com pouco mais de sete minutos a serem jogados. Porém, o Flamengo começou a sentir a pressão da torcida que lotava o pequeno ginásio José Jorge Contte e cometeu uma série de erros, deixando o Regatas abrir dez pontos de vantagem novamente. Faltando um minuto para o final do quarto, o técnico Paulo Chupeta pediu tempo para orientar os jogadores do Flamengo, mas não conseguiu falar com eles porque os torcedores atrapalhavam. Pouco depois, Marcelinho foi bater um lateral e alegou ter levado uma cusparada de um torcedor. O jogo chegou a ficar paralisado por alguns minutos, e o Flamengo foi para o intervalo perdendo por 43 a 32. O terceiro quarto foi muito ruim, com ambas equipes errando muito e desperdiçando ataques. Prejudicada pela atuação ruim do ala Duda, irmão de Marcelinho, o time brasileiro não conseguia encostar no placar, e terminou com 55 a 44 atrás. Sabendo que precisaria jogar muito para ainda sonhar com o inédito título, o Flamengo foi com tudo para cima do Regatas. Com dois minutos jogados, Duda acertou uma cesta de três - seus primeiros pontos na partida - e o Flamengo encostou novamente no placar, com 57 a 52. Numa cesta de três de Marcelinho, o time carioca empatou o placar em 57 pontos. Os argentinos responderam abrindo quatro pontos, em duas cestas de jogadas no garrafão - já o Flamengo desperdiçou quatro ataques consecutivos. Diante da reação do adversário, Paulo Chupeta voltou a pedir tempo, para tentar arrumar a equipe. Mas as orientações não pareceram surtir efeito: os cariocas não conseguiram mais um ataque e ainda deixou o veterano armador Alejandro Montecchia acertar uma de três, colocando o placar em 66 a 57. Os rubro-negros bem que tentaram, mas não mostraram a mesma força de decisão que nas partidas no Rio de Janeiro. Faltando quase um minuto para o fim do jogo o pivô Coloneze acertou uma cesta de três e ainda levou a falta, colocando o placar em 66 a 62. Mas o Regatas voltou a ficar com seis de vantagem e o Flamengo desperdiçou o ataque em seguida, dando aos argentinos a vantagem necessária para chegar à vitória e ao título inédito da Liga Sul-americana de basquete. Para o veterano Montecchia, a conquista de hoje é mais que especial: o jogador, ouro pela Argentina nos Jogos de Atenas, tinha sido campeão da primeira edição da Liga, em 1996, defendendo o Olimpia, também de seu país. Na primeira partida da série final, realizada na cidade de Corrientes, o time argentino venceu por 95 a 72. O ala Marcelinho, destaque do Flamengo, foi expulso e perdeu o segundo jogo, que também foi vencido pelo Regatas, por 63 a 56. A reação da equipe carioca veio nos jogos realizados no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Com o apoio da sua torcida, o time carioca venceu os dois encontros por 98 a 79 e 86 a 79. Nesta quarta, porém, a equipe não resistiu novamente à pressão do Regatas, que terminou a Liga Sul-americana invicto em seu ginásio. Com a derrota de hoje, Vasco da Gama (1999 e 2000) e Uberlândia (2005) permanecem como os únicos brasileiros a vencer o torneio.