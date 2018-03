Flamengo pode ficar perto de título inédito no Nacional

O Flamengo/Petrobras pode ficar muito perto neste domingo de conquistar pela primeira vez em sua história o título do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. A equipe carioca encara o Universo/BRB/Converse a partir das 12h30 no Rio de Janeiro (com Sportv) pelo segunda partida da decisão e se vencer dependerá de apenas mais um triunfo em três jogos sobre o adversário para conquistar o torneio. Na primeira partida da grande final da competição, o Flamengo não deu nenhuma chance para a equipe do Distrito Federal e venceu nesta sexta por 93 a 66, em confronto realizado também no Rio de Janeiro. O destaque do jogo foi o ala Marcelinho, o cestinha com 24 pontos. Detentor da melhor campanha na competição (perdeu apenas três partidas em 29 disputadas até o momento), o Flamengo tenta levar o título de volta para o RJ, algo que não acontece desde 2005, quando o Telemar se sagrou campeão nacional. Após a vitória no primeiro confronto, o técnico do Flamengo, Hélio Rubens, mostrou que ainda está cauteloso. "Temos que manter os pés no chão, sabemos que o Brasília pode render mais", declarou, em entrevista ao Sportv. O terceiro jogo da grande final, que pode já dar o título ao Flamengo, está marcado para a próxima terça-feira em Brasília, às 20h. A quarta partida, se necessária, também acontecerá no Distrito Federal, no dia 5 de junho. O quinto confronto, caso aconteça, será novamente no Rio de Janeiro no dia 8 de junho.