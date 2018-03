Flamengo se classifica à final do Nacional de basquete

A equipe do Flamengo derrotou nesta sexta-feira o Ciser/Univille/Joinville (SC) por 94 a 85 (54 a 48 no primeiro tempo). Com o resultado, o time rubro-negro garantiu vaga na final do 19.º Campeonato Nacional de Basquete Masculino (CNBM 2008). Os destaques foram os irmãos Marcelinho e Duda Machado, com 24 pontos cada. Pelo time de Santa Catarina, o cestinha foi o armador André Dias, com 18 pontos. "A equipe foi formada para ser tricampeã carioca e brigar pelo título brasileiro. O grupo está de parabéns porque fez uma grande partida contra um adversário que lutou até o fim," disse o ala/armador Marcelinho Machado, do Flamengo.