Flamengo vence Ajax e faz 2 a 1 O Flamengo está muito perto de chegar à decisão do Nacional Masculino de Basquete. Nesta sexta-feira à noite, no Ginásio do Tijuca, a equipe do técnico Manoel Bonfim venceu o Universo/Ajax por 110 a 101 (62 a 43) e abriu vantagem de 2 a 1 na série melhor-de-cinco. O destaque do time carioca foi o pivô Olívia, com 21 pontos (5 cestas de 3 pontos). Sandro Varejão, do Ajax, acabou como cestinha, com 24 pontos. O próximo jogo acontece na terça-feira, em Goiânia.