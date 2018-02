Flamengo vence duelo na Sul-Americana O Flamengo venceu por 83 a 79 o Cocodrilos, da Venezuela, no primeiro jogo entre ambos pelas quartas-de-final da Liga Sul-Americana de Clubes de basquete. O jogo foi disputado no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), e a partida de volta será no dia 21 deste mês, na Venezuela. Se houver necessidade do terceiro jogo, este será no dia seguinte, também na casa do Cocodrilos. Nesta quinta-feira, dois times brasileiros estréiam nas quartas-de-final: o Unitri/Uberlândia, que enfrenta o Atenas (ARG), e o Universo/Ajax, que joga contra o Marinos (VEN). Desistência - O Boca Juniors já está classificado para as semifinais do torneio mesmo sem jogar, pois o Gimnasia y Esgrima La Plata, também da Argentina, desistiu da competição.