Flamengo vence e está perto da final do Nacional de basquete

Depois de uma árdua prorrogação, o Flamengo venceu o Joinville por 120 a 113 na noite de terça-feira, na segunda partida das semifinais do 19.º Campeonato Nacional de Basquete Masculino (CNBM 2008), disputada no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. Com a vitória, o Flamengo - equipe de melhor campanha na temporada regular - soma duas vitórias e precisa de mais uma para fechar a série melhor-de-cinco. Já o Joinville precisa dar a resposta no terceiro jogo, que acontece em sua casa, nesta sexta-feira, às 18 horas. O destaque da vitória flamenguista foi, mais uma vez, o ala Marcelinho Machado, com 37 pontos, nove assistências e sete rebotes. Já Williams foi o destaque por parte do Joinville, com 35 pontos, sete rebotes e quatro assistências. Apesar do favoritismo de sua equipe, o técnico do Flamengo, Paulo Sampaio, disse que já esperava por dificuldades. "Sabemos que ia ser uma partida mais difícil que a primeira, porque o time de Joinville ia jogar tudo para tentar empatar a série e decidir em casa. Faltou um pouco de concentração para o Flamengo e isso deu moral ao adversário. Felizmente, o grupo acreditou até o fim que poderia conseguir a vitória. Agora é pensar na melhor estratégia pra fechar a série em Joinville."