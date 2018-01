Flamengo vence e Oscar faz 36 pontos Com 36 pontos de Oscar, que completa 45 anos domingo, o Flamengo derrotou Mogi, nesta sexta-feira à noite, na quadra do adversário, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, por 96 a 89. Araraquara bateu Ulbra, por 78 a 76, e manteve o segundo lugar no campeonato. A equipe do técnico Tom Zé somou a sétima vitória, em oito jogos, e só é superada pelo time de Uberlândia (oito vitórias), que folgou na rodada. Outros resultados desta sexta-feira: Campos 88 x 64 Pinheiros, Ribeirão Preto 101 x 74 Bandeirante, Vasco 96 x 86 Ajax, Casa Branca 92 x 85 Londrina, Franca 101 x 105 Minas e Limeira 113 x 95 Bauru.