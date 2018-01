Flamengo vence na Liga Sul-Americana O Flamengo venceu o Cocodrilos da Venezuela por 116 a 82, nesta segunda-feira à noite, no ginásio do Tijuca, e se classificou para as quartas-de-final da Liga Sul-Americana de Basquete. Oscar foi o cestinha da partida, com 31 pontos. Na preliminar, o Welcome do Uruguai derrotou o ESPE do Equador por 107 a 63. Com estes resultados, o time brasileiro terminou na liderança do Grupo D e enfrentará na próxima fase o norte-americano Ambassadors, da Liga de Desenvolvimento da NBA, vice do Grupo C. Encerrada a primeira fase, Flamengo, Welcome e Cocodrilos ficaram empatados com cinco pontos ganhos (duas vitórias e uma derrota). Mas os venezuelanos, que haviam vencido os dois primeiros jogos, levaram a pior no critério de desempate, a diferença entre pontos pró e contra. A campanha do time brasileiro na competição começou com uma vitória sobre ESPE: 118 a 66. Na segunda partida, foi derrotado pelo Welcome por 96 a 91. Além do Flamengo, estão classificados os brasileiros Vasco e Uberlândia. As duas equipes terão adversários argentinos na luta por uma vaga na semifinal. O time carioca, atual bicampeão, enfrentará o Estudiantes e o mineiro, o Gimnasia. As quartas-de-final serão disputadas em série melhor-de-três jogos. O esquema se repetirá nas semifinais. Na decisão, o título será disputado em melhor-de-cinco.