Flamengo vence o COC e se classifica Com 24 pontos do cestinha Marc Brown, o Flamengo venceu o COC/Ribeirão Preto por 97 a 85, fechou em 3 a 0 a série melhor-de-cinco das quartas-de-final e está nas semifinais do Nacional Masculino de Basquete. No outro jogo deste domingo, o Corinthians/UMC venceu a ACF Campos/Universo por 77 a 66 e está com 2 a 1. Outras séries: Universo/Ajax 2 a 1 Uniara/Araraquara; Unit/Uberlândia 2 a 0 Universo BH/Minas.