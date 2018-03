Flamengo x Franca é o destaque no basquete A equipe de Franca vai ao Rio de Janeiro neste domingo para enfrentar o vice-líder Flamengo, ao meio-dia, na 11ª rodada do Nacional Masculino de Basquete. A partida terá transmissão da RedeTV!. A equipe do interior paulista, comandada pelo ex-jogador Chuí, está na 12ª posição na classificação. ?Só podemos pensar na vitória nos próximos jogos para alcançarmos a oitava posição e garantir uma vaga na próxima fase?, disse Chuí. Uma hora antes, o Liberty Seguros/Casa Branca recebe o Tijuca Tênis Clube, em Casa Branca. Assim como o Uniara/Araraquara recebe o Universo/BRB. Araraquara está na quarta posição (12 vitórias e oito derrotas). O time de Brasília está em 13º. O Corinthians/Mogi, oitavo, recebe o Universo/Ajax, terceiro, às 13h30, com transmissão do SporTV e Universo BH/Minas. O ACF Campos, do técnico Guerrinha (7º) enfrenta o Universo BH/Minas (6º), às 17 horas, em Belo Horizonte. ?O grupo está motivado com a seqüência de vitórias. Entramos no clima de disputa?, disse Guerrinha. Às 18 horas, Londrina (9º) e Ulbra (10º), em Londrina.