Florianópolis derrota Fluminense no Nacional feminino

Pela segunda semana do 10.º Campeonato Nacional de Basquete Feminino, nesta segunda-feira, o ADIEE/Florianópolis venceu o Fluminense, por 83 a 78, no ginásio das Laranjeiras, no Rio. A cestinha e destaque da partida foi a pivô Clarissa do Fluminense, com 26 pontos e 30 rebotes. A principal pontuadora do Florianópilis foi a ala Fernanda com 18 pontos. Esta foi a primeira vitória do clube catarinense em dois jogos, enquanto a equipe carioca sofreu a segunda derrota em duas partidas. "Hoje a equipe entrou focada e deixou de lado as reclamações contra a arbitragem, que fizemos no jogo de domingo contra o Botafogo. Nos três primeiros quartos, tivemos tranqüilidade para abrir uma boa vantagem e liderar o placar. Nos minutos finais perdemos um pouco a concentração, o Fluminense ficou um ponto atrás [79 a 78], mas conseguimos ganhar o jogo", explicou a ala Fernanda, do Florianópolis, que anotou 18 pontos e pegou 11 rebotes. O Nacional prossegue nesta terça com LTD/Teresópolis/Universo x Fluminense, no ginásio Municipal de Teresópolis (às 20h30 de Brasília). Na quarta-feira, jogam Ourinhos x Botafogo, no ginásio Monstrinho, em Ourinhos (20h). São Bernardo/Metodista, Ourinhos e Catanduva lideram com 100% de aproveitamento de duas vitórias em dois jogos.