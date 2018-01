Florida bate Ohio State e é campeão universitário nos EUA A equipe da universidade da Flórida venceu Ohio State por 84 a 75 e conquistou o título de campeã do basquete universitário dos Estados Unidos. Com o resultado, o time do técnico Billy Donovan tornou-se o primeiro a vencer títulos seguidos desde as conquistas de Duke, em 1991 e 92. Mesmo com a derrota, o destaque da partida foi o pivô de Ohio, Greg Oden. Ele marcou 25 pontos e pegou 12 rebotes, mas a equipe foi péssima nos arremessos de quadra. "Foi frustrante", afirmou o armador Ron Lewis. A conquista da Florida acabou com uma seqüência de 22 vitórias de Ohio State. "Acho que tive sorte suficiente nos últimos dois anos por dirigir um grupo de jogadores que entraram para a história como um dos melhores times de todos os tempos", disse Donovan.