Flu vence seleção carioca no basquete O time de basquete masculino do Fluminense venceu a seleção Carioca Juvenil, por 66 a 56, hoje, no Ginásio da Laranjeiras, em um amistoso preparatório para a Copa Sul-Sudeste, prevista para ser realizada no próximo mês. Na sexta-feira, as equipes voltam a se enfrentar. O técnico Alberto Bial, além de elogiar o desempenho da equipe, ressaltou a importância da realização dos amistosos. "Nesta fase de treinamento físico forte, a realização de jogos-treino é um fator a mais de motivação para o grupo", disse. O Fluminense está no clube B da Copa Sul-Sudeste junto com o Bandeirantes (SC), o Pinheiros (SP) e a UNERJ (SC). O vencedor desta competição disputa com os outros campeões regionais a Super Copa do Brasil, onde o campeão e o vice garantem uma vaga no Campeonato Nacional de 2002.