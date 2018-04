Fluminense não libera Demétrius O Fluminense ainda não liberou o armador-ala Demétrius para o Minas Tênis Clube, que voltou a competir o Campeonato Nacional Masculino de Basquete após uma ausência de quatro anos. Demétrius ficou nove meses sem receber salários, seis meses no Vasco e três meses no Fluminense, antes de desistir dos clubes cariocas. Mesmo assim, não consegue sua liberação. Hoje, voltou a assistir a segunda partida de seu novo time, o Universo/Minas, em Belo Horizonte ? venceu o Valtra/UBC/D?Avó, de Mogi das Cruzes, por 67 a 52. Na estréia, o Minas derrotou a Unimed/Franca por 98 a 90. ?Estão segurando minha liberação, mas já deixei isso nas mãos dos dirigentes e do advogado porque não quero mais ter desgastes?, afirmou Demétrius. ?Sempre cumpri o contrato, mesmo no Vasco onde até fui campeão brasileiro.? Alexandre Cunha, diretor de basquete do Minas, disse que, apesar das promessas do Fluminense, a liberação de Demétrius ainda não ocorreu. ?Eles não cumpriram o contrato quando não fizeram o pagamento ao atleta. Não tem mais nada a reclamar. É só fazer o distrato e pronto?, observou Alexandre. A atitude do Fluminense impede Demétrius de jogar e o Minas de ter o atleta. O novo clube no Campeonato Nacional terá duas partidas no Rio, na sequência, sexta-feira, contra o Automóvel Clube, de Campos, e domingo, contra o próprio Fluminense. ?Fica a impressão que eles querem esperar passar o jogo do domingo para então liberar o Demétrius.?