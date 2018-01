Fluminense vence Bauru no Brasileiro O Fluminense venceu o Bauru Tilibra Copimax por 75 a 69, nesta quinta-feira à noite, e se juntou a Botafogo e Marathon Franca na liderança do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete. As três equipes têm 30 pontos, mas o Fluminense tem um jogo a mais que os adversários. A rodada continua nesta sexta-feira, com os jogos Ipiranga Badesc x Flamengo, Sogipa x Hebraica Blue Life, Universo Ajax x Unisanta, COC Ribeirão Preto x Vasco da Gama, Unit Uberlândia x Sercomtel Londrina, Botafogo x Leitor Casa Branca, Valtra UMC Mogi x Marathon Franca.