Fora de casa, Lakers perdem para o Raptors na NBA

TORONTO - Apontado como um dos candidatos ao título da NBA antes do início da temporada 2012/2013, quando contratou Steve Nash e Dwight Howard, o Los Angeles Lakers segue sem se acertar. Na rodada de domingo, a equipe da Califórnia sofreu a sua quinta derrota consecutiva como visitante ao perder para o Toronto Raptors por 108 a 103. Assim, segue fora da zona de classificação para os playoffs, apenas em 12º lugar na Conferência Oeste, com oito derrotas nos últimos 10 jogos. Já o time canadense também faz campanha ruim, com apenas 15 triunfos em 41 partidas, na 11ª posição no Leste.

Howard foi expulso ainda no primeiro tempo do jogo ao cometer a sua segunda falta técnica. Kobe Bryant foi o cestinha do duelo com 26 pontos, um a mais do que Pau Gasol, enquanto Earl Clark somou 14 pontos e 14 rebotes para o Lakers. Nash anotou 16 pontos. José Calderón fez 22 pontos e deu nova assistências pela equipe canadense e Landry Fields marcou 18 pontos e obteve 10 rebotes.

Em partida definida apenas na prorrogação, o Denver Nuggets encerrou uma série de seis vitórias do Oklahoma City Thunder ao derrotá-lo por 121 a 118, em casa. Esta foi a primeira derrota do Thunder nas cinco partidas da equipe que foram para o tempo extra nesta temporada.

Kenneth Faried fez a cesta que definiu o triunfo do Nuggets e terminou o jogo com 16 pontos e 10 rebotes. Corey Brewer anotou 26 pontos e Kosta Koufos somou 11 rebotes e 10 pontos. Kevin Durant foi o cestinha da partida com 37 pontos, um a mais do que Russel Westbrook.

De volta de Londres, onde foi derrotado pelo New York Knicks, o Detroit Pistons não demonstrou estar cansado e venceu o Boston Celtics, em casa, por 103 a 88, na noite de domingo. O novato Andre Drummond somou 16 pontos e 15 rebotes para o Pistons, enquanto Greg Monroe terminou o jogo com 15 pontos e 11 rebotes. Kevin Garnett e Courtney Lee anotaram 16 pontos cada para o Celtics. O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por sete minutos, com quatro pontos e dois rebotes.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Toronto Raptors 108 x 103 Los Angeles Lakers

Orlando Magic 105 x 111 Dallas Mavericks

Detroit Pistons 103 x 88 Boston Celtics

Denver Nuggets 121 x 118 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira da NBA:

Memphis Grizzlies x Indiana Pacers

New Orleans Hornets x Sacramento Kings

Charlotte Bobcats x Houston Rockets

Atlanta Hawks x Minnesota Timberwolves

New York Knicks x Brooklyn Nets

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers x San Antonio Spurs

Chicago Bulls x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Washington Wizards