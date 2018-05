Fora desde 2011, Varejão espera chegar aos playoffs na próxima temporada

CLEVELAND - O Cleveland Cavaliers, time onde atua o brasileiro Anderson Varejão, ficou fora dos playoffs da NBA pela terceira vez seguida. A equipe de Ohio não consegue passar para a fase eliminatória desde 2011, quando ainda contava com o astro LeBron James.

"Foi um ano de altos e baixos para a gente, tivemos uma troca no meio da temporada e lesões de jogadores importantes. Infelizmente não atingimos o objetivo e temos que entender que isso acontece. Mas a próxima temporada está logo aí", explica o camisa 17.

Os Cavaliers terminaram na 10.ª posição da Conferência Leste, conquistando apenas 33 vitórias na temporada regular. Varejão acha que o atual elenco é forte, mas revela preocupação com jogadores que estarão sem contrato no verão norte-americano. "A gente tem um grupo novo, com bons jovens como o Kyrie Irving e o Dion Waiters. Agora teve a chegada do Luol Deng, que é agente livre essa temporada, eu já estou aqui há algum tempo. Tem o Spencer Hawes, que jogou mais ou menos 20 jogos e também será agente livre".

Em nenhum momento o brasileiro citou o ala Anthony Bennett, primeira escolha do Draft de 2013. O calouro não conseguiu se firmar em seu primeiro ano na Liga e em 52 partidas, nenhuma como titular, conseguiu médias de 4.2 pontos, 3 rebotes e 0.3 assistências.

Fora da disputa pelo anel de campeão, Varejão aponta seus favoritos para fechar a temporada como campeão. "Vou citar alguns que têm chances de chegar bem. Indiana Pacers e Miami Heat (Leste) e Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs (Oeste)".