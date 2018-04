Fortaleza será sede do Jogo das Estrelas do NBB

FORTALEZA - O Novo Basquete Brasil (NBB) revelou nesta quinta-feira qual cidade será a sede do Jogo das Estrelas, evento que reúne os principais jogadores da liga brasileira. Em 2014, a festa acontecerá em Fortaleza. O Ginásio Paulo Sarasate receberá todos os eventos do Fim de Semana das Estrelas, nos dias 21 e 22 de fevereiro.

Fortaleza acabou premiada por ser por ser a única cidade nordestina a ter um representante no NBB desta temporada. O Basquete Cearense, com sede justamente na capital do estado, ocupa atualmente a 11.ª colocação da liga e hoje estaria classificado para as oitavas de final.

O fim de semana deste ano acontecerá nos mesmos moldes do ano passado, mas com uma novidade. Na sexta-feira, dia 21, além dos já tradicionais torneios de três pontos, de enterradas e o desafio de habilidades, acontecerá também o Arremesso das Estrelas, uma disputa de arremessos que contará com as participações de trios formados por um jogador do NBB, um ex-atleta e uma jogadora que atua na Liga de Basquete Feminino (LBF).

O Jogo das Estrelas, que chega à sexta edição em 2014, está marcado para o sábado, dia 22. Antes de Fortaleza, as sedes do evento haviam sido Rio de Janeiro (2009), Uberlândia (2010), Franca (2011 e 2012) e Brasília (2013). A partida colocará frente a frente os principais jogadores brasileiros e os maiores atletas estrangeiros que atuam no NBB.