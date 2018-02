Franca 86 x 81 Universo/BRB No duelo por posições intermediárias na classificação do Nacional de basquete masculino, o Franca venceu na noite de quinta-feira o Universo/BRB por 86 a 81 e melhorou seu aproveitamento na competição, chegando a 54,5%. Mesmo assim, ocupa apenas a 8.ª colocação na competição. Já o Universo está uma posição acima (7.º), com 61,5%. O cestinha do jogo foi Arnaldinho, do Universo/BRB, com 28 pontos.