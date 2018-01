Franca, Ajax e Rio Claro avançam no Nacional de basquete Franca, Universo/Ajax e Bandeirantes/Rio Claro venceram, respectivamente, Brusaque, Pinheiros e São Paulo, respectivamente, na noite desta quinta-feira, e fecharam a série melhor-de-cinco das oitavas-de-final por 3 a 0, avançando à próxima fase do Campeonato Nacional masculino de basquete. O Franca manteve a regularidade e passou mais uma vez com facilidade pelo Brusque por 88 a 44. O Ajax eliminou o Pinheiros ao virar no último quarto e vencer por 80 a 73. Já o Rio Claro bateu o São Paulo/Santo André por 92 a 85, também avançando às quartas.