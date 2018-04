Franca aposta no apoio da torcida Se Franca pode abrir vantagem nesta segunda-feira, na série melhor-de-cinco que define os finalistas do Campeonato Estadual Masculino de Basquete, Ribeirão Preto pode assegurar sua vaga nesta terça-feira. A Unimed/Franca, que havia perdido para a Uniara/Fundesport, de Araraquara, no primeiro jogo, venceu neste domingo a segunda partida, em casa, por 98 a 90. Os times voltam a jogar nesta segunda-feira, às 20h30, e Franca tem o apoio de sua torcida, no Ginásio do Pedrocão (com transmissão da ESPN Brasil). O COC/Ribeirão conseguiu recuperar-se, neste domingo, da derrota no sábado, em casa, por 91 a 87 para o Tilibra/Copimax, de Bauru. Ganhou o terceiro jogo da série semifinal por 90 a 82 ? também havia vencido o confronto de abertura do playoff por 96 a 93 ? e fez 2 a 1. Os times voltam a jogar nesta terça-feira, às 20 horas, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru. Pelo Campeonato Paulista Feminino, a equipe de Americana, da armadora Helen, conseguiu uma vitória apertada contra a Unimed/Ourinhos, sábado, na casa da adversária, por um ponto: 80 a 79.