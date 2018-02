Franca bate Joinville na prorrogação e assume liderança O time de Franca conseguiu uma vitória apertada na prorrogação (72 a 71) sobre o Joinville e empatou com o Paulistano na liderança do Campeonato Masculino de Basquete. A partida foi muito equilibrada, mas no final a experiência dos jogadores e a tradição da equipe do interior de São Paulo foi fundamental para a vitória. Com o resultado, o Joinville acumula três derrotas consecutivas e permanece em quinto com oito pontos. No primeiro tempo Franca errou muito, mas mostrou boa movimentação e se aproveitou de seus talentos individuais. No primeiro quarto a equipe conseguiu cinco pontos de vantagem e fez 24 a 19. No segundo o padrão de jogo não mudou, e com os times se alternando no placar, o primeiro tempo acabou em 38 a 32 para os paulistas. No início do terceiro quarto o Joinville apertou na defesa. Armou vários contra-ataques e conseguiu empatar o jogo em 38 a 38. Porém, logo em seguida, Franca voltou a se encontrar e o equilíbrio voltou. Ao final do quarto o placar marcava 50 a 48 Franca. Já no último quarto da partida a emoção foi a tônica do confronto, que terminou empatado em 63 a 63 e o jogo foi para prorrogação. Nos cinco minutos extras as duas equipes mostraram muito nervosismo e erraram bastante. Mas a experiência de jogadores como Helinho e Rogério fizeram a diferença para os paulistas e Franca fechou o placar em 72 a 71.