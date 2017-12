Franca bate o Flamengo e avança às semifinais do Nacional

O Unimed/Franca garantiu vaga na semifinal do Nacional Masculino de Basquete, nesta quinta-feira, ao derrotar o Flamengo/Petrobrás, por 87 a 77 (46 a 44 no primeiro tempo), no ginásio da Gávea, no Rio de Janeiro, pela terceira partida da série de quartas-de-final. Com a vitória, o time paulista fechou a série em três a zero e vai enfrentar o vencedor de UNITRI/Converse (MG) e Bandeirantes/Rio Claro (SP) na próxima fase. O cestinha da partida foi Derrick Lang, do Franca, com 19 pontos. Pela equipe carioca, o principal pontuador foi Alexandre com 18 pontos. "Nossa determinação defensiva foi fundamental para a vitória de hoje. Não começamos muito bem, mas a partir do segundo tempo imprimimos nosso ritmo de jogo e tivemos mais controle da bola. Agora temos que manter o foco na competição. Vamos descansar, estudar os dois times, pois é importante começar bem a semifinal", afirmou o armador Helinho, do Franca. Apesar da eliminação sem vencer um jogo sequer na série melhor-de-cinco, os jogadores do Flamengo ressaltaram o espírito de luta da equipe. "Sofremos muito com as contusões durante o campeonato e acho que honramos a camisa do Flamengo. Na partida de hoje [quinta], acreditamos e brigamos até o fim pela vitória. Infelizmente não deu. Mas o grupo está de parabéns pela garra e determinação que mostrou durante todo o Nacional", disse o ala/pivô Alexandre.