Franca bate o Flamengo pelo Nacional masculino de basquete Com 20 pontos do cestinha Helinho, o Unimed/Franca derrotou o Flamengo/Petrobras por 78 a 59, na noite desta sexta-feira, em casa, e manteve-se na terceira colocação do Campeonato Nacional masculino de basquete, com 15 pontos. O Flamengo é o quarto, com 14. O líder é o Paulistano/DIX Amico, com 17. Também nesta sexta-feira, o Pitágoras/Minas venceu o Cetaf/Vila por 80 a 66, fora de casa. O cestinha do jogo foi Thomas, do time mineiro, com 21 pontos. Na abertura da rodada desta sexta, o Saldanha da Gama contou com 22 pontos de Amiel para conseguir sua primeira vitória na competição. A equipe do Espírito Santo derrotou o lanterna Iguaçu Basquete Clube por 90 a 66.