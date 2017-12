Franca bate Uberlândia e respira no Nacional

O Franca venceu o Uberlândia por 90 a 87, neste domingo, no Triângulo Mineiro, e manteve-se vivo nas semifinais do Campeonato Nacional masculino de basquete. Com o resultado, o time paulista diminuiu a vantagem dos mineiros para 2 a 1. O próximo confronto será nesta segunda-feira, novamente em Uberlândia. Se a equipe da casa ganhar, se classifica para enfrentar o Universo/BRB na decisão do Nacional. O Franca terá que ganhar os dois próximos jogos para avançar. "Ainda estamos com a corda no pescoço e por isso teremos que jogar ainda melhor na segunda-feira para empatar a série e levar a decisão de volta para Franca", comentou o ala Rogério, do Franca. "Cometemos alguns erros que nos custaram a vitória. Sabemos que Franca não pode jogar com a bola na mão, nem abrir vantagem, mas falhamos em alguns momentos e não conseguimos vencer no final. Nesta segunda-feira não vamos cair na mesma armadilha", disse o armador Valtinho, do Uberlândia.