Franca continua a sonhar com playoffs O Franca conseguiu nesta terça-feira mais uma vitória pelo Nacional de basquete masculino e continua, assim, na briga por uma vaga nos playoffs da competição. Mesmo jogando em Torres (RS), ganhou do Ulbra por 91 a 80, no único jogo disputado nesta terça-feira. Com esta vitória, o Franca consegue ficar com 50% de aproveitamento e assume a nona posição na classificação. Se classificam para a próxima fase os oito melhores. O cestinha da partida foi Edu Mineiro, do Franca, que marcou 27 pontos, tendo conseguido ainda dez rebotes.