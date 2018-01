Franca derrota Uberlândia por 99 a 85 O Marathon/Franca venceu nesta segunda-feira o Unit/Uberlândia por 99 a 85 pela sexta rodada do returno do Campeonato Nacional de Basquete Masculino. Com o resultado, o time paulista vai a 36 pontos embolando a classificação ao lado do próprio Uberlândia, Vasco, Botafogo e COC/Ribeirão Preto.