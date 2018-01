Franca e Assis abrem a série final do Campeonato Paulista Quando o técnico Hélio Rubens resolveu voltar à Franca, montou um projeto para reavivar a tradição do basquete na cidade. Seu objetivo foi alcançado. Nesta terça-feira, à frente do Unimed/Franca, ele inicia a disputa da final do Campeonato Paulista Masculino, em melhor-de-cinco jogos, contra o Conti/Assis. A partida será às 19h30, no ginásio Pedrocão, em Franca (com transmissão da ESPN Brasil). Franca está em ótima fase. Além do Paulista, está disputando outros dois torneios, o Nacional e a Liga sul-americana. Na competição internacional, inclusive, já está classificado para final contra o Libertad Sunchales - a decisão terá início dia 24, na Argentina. ?Vamos pensar no campeonato que está mais próximo, que é o Paulista, para depois pensar nos outros. Será uma grande final?, disse Hélio Rubens. Franca busca o décimo título paulista, mas não chega à final desde 2000. Nos últimos cinco anos, a hegemonia foi do COC/Ribeirão Preto, cuja equipe adulta se desfez. Assis nunca venceu o Campeonato Paulista. Está em sua quarta temporada na Série A-1 estadual e na última edição chegou à semifinal. A boa campanha do time é motivo de orgulho para o técnico Marco Antônio Aga, que assumiu o cargo em 2005. ?Chegar à final já é uma grande conquista para a cidade. Queremos o título, mas sabemos que Franca tem muita história e qualidade técnica?, disse.