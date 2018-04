Franca e Bauru vencem no Paulista de basquete

Dando sinais de recuperação, o Franca venceu o Pinheiros por 115 a 85 neste domingo, em sua casa, em partida válida pela décima rodada do Paulista de Basquete. Com o resultado, a equipe do interior chega à terceira colocação, com 15 pontos em oito jogos disputados (sete vitórias e uma derrota), já o time do Pinheiros está em oitavo, com 12 pontos (três vitórias e seis derrotas).

O destaque da partida foi Márcio Dornelles, com 29 pontos e quatro assistências, enquanto Ricardo Probst ajudou com 22 pontos e 11 rebotes, fazendo um double-double. Pelo lado do Pinheiros, o destaque foi Olivinha, da seleção, com 24 pontos e 11 rebotes, também um double-double.

O Franca agora se prepara para enfrentar o São José na quarta-feira, às 20 horas, na casa do adversário, enquanto o Pinheiros busca a recuperação diante do Assis, na quinta, às 21 horas, em casa.

Em outro jogo deste domingo, o Bauru venceu o Paulistano pro 80 a 70, em casa, e chegou aos 15 pontos, na terceira posição. Já o time paulistano possui 16, com seis vitórias e quatro derrotas.

Eddy se destacou na partida com 28 pontos e nove rebotes, mas Larry foi quem alcançou um double-double, com 21 pontos e 15 rebotes. Pelo Paulistano, Betinho foi o destaque, com 17 pontos e seis rebotes.

Na próxima rodada, o Bauru encara o Americana, na quinta, às 20 horas, fora de casa, enquanto o Paulistano enfrenta o Araraquara no mesmo dia, às 19h30, em São Paulo.

Resultados deste domingo:

Bauru 80 x 70 Paulistano

Franca 115 x 85 Pinheiros

Santo André 68 x 65 Sorocaba