Franca é o único time invicto do Nacional masculino O Franca Mariner Unimed venceu por 91 a 75 o COC Ribeirão Preto, em casa, nesta terça-feira à noite, e com esrte resultado é a única equipe invicta do Campeonato Nacional masculino de basquete. Assim, o time de Franca termina o turno na liderança do Grupo B com 100% de aproveitamento em oito jogos (8 vitórias e 16 pontos ganhos). O turno termina nesta quarta-feira com a partida Conti Amea Assis (SP) x Paulistano Dix Amico (SP), em Assis (às 20 horas de Brasília).