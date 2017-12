Franca e Ribeirão abrem decisão do Nacional de basquete Velhos rivais do basquete paulista vão se encontrar nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, em Franca, no início do playoff de melhor-de-cinco jogos que decidirá o título do Campeonato Nacional Masculino. De um lado, o Franca/Mariner/Unimed e do outro, o atual campeão COC/Ribeirão Preto - a SporTV transmite ao vivo. Experiência não falta ao Franca, que conta com o ala Rogério Klafke, 35 anos e cinco títulos nacionais, e o armador Demétrius, 32 e seis campeonatos no currículo. O banco tem o comando do ex-técnico da seleção, Hélio Rubens. Rogério espera igualdade na decisão. ?A minha expectativa é a de uma série de cinco jogos com placares inferiores a dez pontos de diferença. As equipes se equivalem tecnicamente e a disputa será bem acirrada.? O Ribeirão também conta com atletas experientes, como o ala Alex, de 26 anos, campeão pelo time em 2003, além do atual técnico da seleção, Lula Ferreira. Para Alex, uma vitória em Franca não é missão impossível. ?Temos de explorar o nosso vigor físico, a velocidade e a marcação forte sobre o experiente time de Franca.?