Franca e Ribeirão abrem vantagem no Nacional de basquete O Franca/Mariner/Unimed venceu o SEB/Brusque/Havan por 95 a 56 nesta sexta-feira e saiu na frente em busca da classificação para as quartas-de-final do Nacional Masculino. Com o resultado, o time paulista abre 1 a 0 na série melhor-de-cinco das oitavas-de-final. O COC/Ribeirão Preto derrotou o Conti/Amea/Assis por 94 a 76, em casa, e também largou com 1 a 0 no placar do confronto. Assim como o Joinville/Univille, que passou pelo Pitágoras/Minas por 99 a 92 na prorrogação, depois de um empate em 80 a 80 no tempo normal. O Paulistano/Dix Amico venceu de virada o Plasutil/Sukest/Bauru por 93 a 89 em São Paulo e foi outro a abrir 1 a 0 no placar geral do confronto. Nas outras partidas desta sexta-feira, o Uberlândia venceu o Sport por 110 a 71 e chegou à sua segunda vitória nas oitavas, fazendo 2 a 0 na série. Já em Brasília, o Universo/BRB passou pelos cariocas do Flamengo por 100 a 91 e marcou o primeiro ponto no confronto. No último jogo desta sexta, o Paysandu/Horizonte bateu o IPR/Corinthians por 91 a 80, em Belém, e empatou a série melhor-de-três em 1 a 1.