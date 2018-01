França elimina zebra Angola do Mundial de Basquete A França superou a surpreendente seleção de Angola e conseguiu se classificar para as quartas-de-final do Mundial de Basquete, com a vitória por 68 a 62. Sem o armador Tony Parker, que foi cortado do Mundial por uma contusão na mão direita sofrida num amistoso contra o Brasil, antes da competição, a França chegou pela primeira vez desde 1963 entre os oito melhores do mundo. Apesar da pequena diferença final, a seleção francesa, dona da melhor defesa da primeira fase (65.8 pontos sofridos) controlou a partida o tempo todo e não deu chance para os africanos. Chegou a ter 15 pontos de vantagem - 55 a 40 - no fim do terceiro quarto. O destaque do time foi Aymeric Jeanneau, justamente o substituto de Parker, que marcou 16 pontos. Boris Diaw fez outros 14. "Foi um jogo duro contra um time muito entrosado e que arremessa bem de longe", explicou Diaw. Nas quartas-de-final, a França joga contra a Grécia, campeã européia, na quarta-feira, às 4h30. Será uma revanche de uma das semifinais do Europeu do ano passado, vencida pelos gregos por apenas um ponto: 67 a 66.