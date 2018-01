Franca enfrenta o Libertad na final da Liga Sul-Americana O time de Franca derrotou por 78 a 63 o argentino Ben Hur e se classificou para a final da Liga sul-americana de Basquete masculino. A final será contra o também argentino Libertad. Jogando em casa, Franca impôs seu melhor basquete e só teve trabalho com o adversário no primeiro quarto. A partir do segundo, os brasileiros abriram uma vantagem de 10 pontos e a administraram até o final da partida. "Chegar à final de uma competição internacional é uma coisa fantástica", disse o técnico de Franca, Hélio Rubens. O treinador prevê uma final "complicada" contra o Libertad, pois considera as duas equipes "muito equilibradas". As datas para as partidas da final ainda não foram definidas pela Confederação Sul-Americana de Basquete, entidade que organiza o torneio.