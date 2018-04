Franca faz clássico contra Limeira A Petrocrystal/Franca recebe a Winner/Limeira nesta quarta-feira, às 20 horas, no clássico do interior da terceira rodada do Paulista Masculino de Basquete. O time de Franca, comandado pelo ex-jogador Chuí, começou bem o campeonato, com uma vitória fora de casa contra a Unisanta: 101 a 75. Chuí disse que nesta quarta-feira a torcida será fundamental para o time crescer. "Em um jogo como esse, não há favorito. Será o primeiro jogo em casa e contamos com a torcida, que sempre dá um empurrãozinho." O time adversário é mais forte fisicamente, de acordo com o técnico, além de estar mais entrosado. "Os pivôs do Limeira são maiores. Nossa equipe é mais fraca, mais leve. Além disso, eles têm um time mais entrosado, porque jogam juntos há muito tempo", explica o treinador de Franca. Para a temporada, o time de Chuí recebeu três reforços: o ala-armador Fransérgio, que estava em Campos, e os pivôs Kel, ex-Bauru, e Marcelo, ex-Goiânia. Perdeu, porém, o armador Demétrius para a Telemar, do Rio de Janeiro. Mais quatro partidas completam a rodada, no mesmo horário. A Uniara/Araraquara vai a São Bernardo enfrentar o Databasket/São Bernardo. Para Marcel, técnico do time do ABC, será uma partida difícil porque a Uniara é uma das equipes mais fortes do campeonato. "O difícil é manter a expectativa para essa partida. Agradeço o elogio do Marcel", afirmou Antônio José Paterniani, o Tonzé. O técnico de Araraquara lembra que o time não é o melhor, individualmente. Não há nenhum jogador da seleção brasileira principal. "Temos de ter a melhor equipe. Todos têm uma função a executar." Tonzé trouxe para equipe dois jogadores do COC/Ribeirão (Gilsinho e Tiago ) e um do Flamengo (Charles). A base do time permaneceu, com destaque para o armador norte-americano Courtney. Quem deve reforçar o grupo, em breve, é outro norte-americano, o ala Shamell - que de acordo com Tonzé está aguardando a liberação de sua documentação da universidade em que jogava, em São Francisco. "Se tudo der certo, Shamell atuará nos Jogos Abertos do Interior (a partir de quinta-feira, em Barretos). O invicto COC/Ribeirão Preto recebe o São Caetano; o Corinthians/Mogi tenta se reabilitar contra a Sukest/Bauru após a derrota para Casa Branca e a Unisanta recebe o XV de Piracicaba.