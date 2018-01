Franca ganha a segunda no Nacional masculino O Franca/Mariner/Unimed ganhou por 106 a 67 do Pinheiros, em Franca, nesta terça-feira, e garantiu sua segunda vitória em dois jogos disputados pelo Nacional masculino de basquete. Com isso, o time do interior paulista está com 100% de aproveitamento e lidera o Grupo B junto com o Minas Tênis (que tem seis vitórias) e o COC/Ribeirão Preto (que tem apenas duas partidas). Os outros resultados da noite foram: Paulistano/Dix Amico 80 x 95 Telemig Celular/Unitri/Uberlândia, em São Paulo; e Bandeirantes/Rio Claro 82 x 66 Sport Recife, em Rio Claro.