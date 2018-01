Franca ganha no Paulista de basquete O Unimed/Franca estreou com vitória no Campeonato Paulista Masculino de Basquete, neste sábado, ao ganhar do Corinthians por 93 a 77 (43 a 32). Anderson, do time do interior, foi o cestinha com 26 pontos. A rodada será completada domingo: Hebraica/Blue Life x Palmeiras e COC/Ribeirão Preto x Tênis Clube de São José (ambos às 11 horas); São Caetano EC x Leitor/Casa Branca e Uniara/Fundesport x Unisanta (os dois às 16 horas); Valtra/UMC x Expresso Guarará/Santo André e Rio Pardo/Sadia x Tilibra/Copimax (com início às 18 horas).