Franca inicia decisão do título da Liga Sul-Americana O time de Franca, comandado por Hélio Rubens, estréia nesta quarta-feira no playoff final da Liga Sul-Americana de Basquete contra o Libertad Sunchales, na Argentina. A disputa pelo título será em melhor-de-cinco jogos. ?Vamos forte para a Argentina, com a expectativa de lutar por esta conquista inédita para o basquete de Franca?, disse Helinho, armador do time paulista. A preocupação do técnico brasileiro é não desviar o foco da competição internacional, já que Franca enfrenta uma maratona de torneios. Também está na decisão do Campeonato Paulista - a série com Assis está empatada (2 a 2) e o último jogo será no domingo - e disputa o Nacional. Na Argentina, Hélio Rubens contará com dois reforços: os pivôs William Drudi e Rafael Mineiro, que não estão inscritos no Paulista. ?Vamos enfrentar a melhor equipe da Argentina. Será um jogo de alto nível?, disse o técnico.