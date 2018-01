Franca joga em Piracicaba pelo Paulista O Unimed/Franca vai a Piracicaba nesta quinta-feira, enfrentar o XV da Barra às 20h30, pelo Campeonato Paulista Masculino de Basquete. O time de Franca, comandado pelo técnico Hélio Rubens, é o terceiro do Grupo B, com 16 pontos (oito vitórias e uma derrota); o XV da Barra é o sexto, com 12 (três vitórias e seis derrotas). Às 20 horas, o Conti/Assis recebe São Bernardo e o Winner/Limeira viaja para enfrentar Americana.