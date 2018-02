Franca joga pelo playoff do Nacional O Franca vai a Torres nesta terça-feira, às 20 horas, enfrentar a Ulbra pelo Nacional Masculino de Basquete. A equipe paulista está em nono - soma nove vitórias e dez derrotas. E o time gaúcho é o 11.º (sete vitórias e 12 derrotas). "Precisamos demais dessa vitória para manter as nossas chances de classificação para os playoffs. Para isso, precisamos melhorar nossa defesa", explicou Chuí, técnico do Franca. O COC/Ribeirão Preto é o líder, com 18 vitórias e duas derrotas.