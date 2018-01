Franca lidera o Nacional de Basquete A tradição francana no basquete nantém-se apesar das alterações no time, que perdeu vários jogadores. Depois da última rodada, o Marathon/Franca, com 44 pontos (19 vitórias e 6 derrotas) é o novo líder do Campeonato Nacional de Basquete. Franca joga em casa, no Ginásio do Pedrocão, na abertura da 11ª rodada do returno nesta terça-feira, às 16 horas, contra o Sercomtel/Londrina.