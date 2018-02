Franca mantém 100% de aproveitamento no Nacional de basquete O Franca/Mariner/Unimed manteve o 100% de aproveitamento no Nacional masculino de basquete ao ganhar do Bandeirantes/Rio Claro por 87 a 73, em Franca, na tarde deste domingo. Os cestinhas foram Rogério, de Franca, e Martinez, de Rio Claro com 23 e 15 pontos, respectivamente. O Conti/Amea/Assis venceu o Joinville/Univille por 70 a 68. O cestinha foi Christian, com 22 pontos para os catarinenses. Já o COC/Ribeirão Preto ganhou do Pitágoras/Minas por 110 a 85, com 37 pontos do cestinha Alex.