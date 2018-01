Franca mantém a liderança no Grupo B do Nacional No encerramento da 11.ª semana do Nacional Masculino de basquete, sete jogos foram disputados nesta sexta-feira. O destaque foi a vitória do Franca/Mariner/Unimed, que assim mantém a liderança do Grupo B, com 84,6% de aproveitamento (11 vitórias e das derrotas). O primeiro colocado do Grupo A é o Telemig Celular/Unitri, de Uberlândia, com 90% (nove vitórias e uma derrota). Os resultados da rodada foram: Joinville/Univille 81 x 62 Americana Basketball; SEB/Brusque/Havan 78 x 82 São Paulo FC/Santo André; Paulistano/Dix Amico 111 x 109 Conti/Amea/Assis; Universo/BRB 108 x 103 Pitágoras/Minas; Franca/Mariner/Unimed 85 x 81 Plasútil/Sukest/Bauru; COC/Ribeirão Preto 108 x 72 Inesul/Londrina; e Flamengo/Petrobras 83 x 90 Universo/Ajax.