Franca perde a invencibilidade no Nacional masculino Caiu nesta sexta-feira o último time invicto no Campeonato Nacional masculino de basquete. O Bandeirantes/Rio Claro bateu por 97 a 84 o Franca/Mariner/Unimed, em Rio Claro, mas mesmo assim o time de Franca continua liderando o Grupo B da competição, com 88,9% de aproveitamento (oito vitórias em nove jogos). No Grupo A o líder é o Telemig Celular/Unitri, de Uberlândia (MG), com 87,5% de aproveitamento (sete vitórias e uma derrota). Os outros resultados da rodada desta sexta-feira foram: Pinheiros 89 x 87 COC/Ribeirão Preto, na prorrogação, em São Paulo (SP); e São Paulo FC/Santo André 80 x 96 Flamengo/Petrobras, em Santo André (SP).