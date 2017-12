Franca propõe criação da Associação Nacional de clubes O time de Franca enviou para 24 entidades de todo o Brasil proposta de criação da Associação Nacional de Clubes de Basquete. ?O que houve no Nacional foi um grande alerta para os órgãos que dirigem o basquete, inclusive os clubes?, afirma o técnico Hélio Rubens. Franca quer ouvir sugestões e críticas ao seu projeto de uma associação que organize o campeonato nacional no lugar da Confederação Brasileira de Basquete. Sem acordo, clubes esperam decisão da Justiça sobre a continuidade do Nacional Masculino enquanto já montam times para a próxima temporada. O torneio está paralisado desde 26 de maio - apenas o primeiro confronto do playoff melhor-de-cinco entre Mariner/Unimed/Franca e COC/Ribeirão Preto foi realizado. O torneio foi paralisado na Justiça por liminar do Universo/BRB Brasília que pediu os pontos de seu jogo contra a Telemar/Rio, no hexagonal, alegando irregularidade na inscrição do armador Arnaldinho. Com isso, teria vaga na final, no lugar de Ribeirão Preto. ?Não teve acordo e estamos esperando a Justiça definir quem joga a final com Franca, que conseguiu sua vaga em quadra?, disse Hélio Rubens. ?Lamentamos muito e nós fomos muito prejudicados porque tínhamos a nossa vaga garantida.?